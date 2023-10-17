Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli canından oluyordu: O anlar kamerada
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Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli canından oluyordu: O anlar kamerada Başkentte trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsü az kalsın canından olacaktı.
Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli canından oluyordu: O anlar kamerada
ANKARA - Başkentte trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsü az kalsın canından olacaktı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Celal Esat Arseven Caddesi üzerinde başında kask olmayan bir motosiklet sürücüsü başında kask olmadan tehlikeli hareketler yaparken az kalsın bir otomobile çarpacaktı. Motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa