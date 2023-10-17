Trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli canından oluyordu: O anlar kamerada

ANKARA - Başkentte trafikte tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücüsü az kalsın canından olacaktı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Celal Esat Arseven Caddesi üzerinde başında kask olmayan bir motosiklet sürücüsü başında kask olmadan tehlikeli hareketler yaparken az kalsın bir otomobile çarpacaktı. Motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.