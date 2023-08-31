Motosiklet sürücüsü araçların arasından makas atarak böyle ilerledi

DÜZCE - D-100 Karayolunda aşırı hızla ilerleyen sürücünün hareketleri yürekleri ağızlara getirdi. Motosiklet sürücüsü makas da dahil birçok tehlikeli hareket yaparken defalarca ölümle burun buruna geldi.

D-100 Karayolu Düzce kesiminde ilerleyen motosiklet sürücünün hareketleri otomobil sürücülerinin yüreklerini ağızlara getirdi. Otomobillerin arasından makas atarak ilerleyen ve kaskı olmayan motosiklet sürücüsü diğer sürücüleri de tehlikeye soktu. Tehlikeli olarak motosikletini kullanan sürücü defalarca ölümle burun buruna gelirken ya otomobil sürücülerinin yaptığı manevralarla ya da araç sürücülerinin fren yapmasıyla son anda kurtuldu.

O anlar ise yoldan geçmekte olan bir başka sürücü tarafından an ve an görüntülendi. Motosiklet sürücüsünün kask takmadan ve hiçbir tehlikeye aldırmadan motosiklet kullanması "Pes" dedirtti.