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Motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki genç kız kazada yaşamını yitirdi

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki genç kız kazada yaşamını yitirdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Meryem Balım feci kazada yaşamını yitirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Meryem Balım feci kazada yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Torbalı ilçesi Ayrancılar eski Pancar yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen Meryem Balım (22) idaresindeki motosiklet, taksi ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Meryem Balım ve yolcu konumundaki arkadaşı yerde metrelerce savruldu. 22 yaşındaki Balım, olay yerinde can verdi, arkadaşı ise ağır yaralandı. Balım'ın ölümü sonrası yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Kazada hayatını kaybeden genç kızın arkadaşını eve bırakmak istediği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan diğer genç kızın tedavisinin Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'nde yapıldığı, durumunun ağır olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayrancılar Torbalı İzmir 3. Sayfa Haberler

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