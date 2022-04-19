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Motosiklet sürücülerinin trafikte tehlikeli oyunu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet sürücülerinin trafikte tehlikeli oyunuKARABÜK Karabük'te motosiklet sürücülerinin tehlikeli akrobasi hareketleri ile trafikte tehlikeye aldırış etmeden ilerlemeleri pes dedirtti.

Motosiklet sürücülerinin trafikte tehlikeli oyunu

KARABÜK Karabük'te motosiklet sürücülerinin tehlikeli akrobasi hareketleri ile trafikte tehlikeye aldırış etmeden ilerlemeleri pes dedirtti.

Karabük - Eskipazar karayolu ille çevre yolunda, motosikletin üzerinde yüzüstü yatarak ilerleyen 3 ayrı motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye düşürerek yolculuk eden motosiklet sürücülerinin o anları ile cep telefonu kamerasına yansıdı. Karabük'te bir başka görüntüde ise arkasında oturan arkadaşına rağmen motosikletini önünü kaldırarak ilerlemesi de cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medya üzerinden de yayılan görüntüler sonra trafik ekipleri motosiklet sürücülerinin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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