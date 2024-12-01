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Motosiklet Sokakta Oyun Oynayan Çocuklara Çarptı: 2 Yaralı

Motosiklet Sokakta Oyun Oynayan Çocuklara Çarptı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, oyun oynayan çocuklara çarpan motosikletin sürücüsü kaçarken, yaralanan 12 yaşındaki Güler Y. ve 5 yaşındaki Rabia A. hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sokakta oyun oynayan çocuklara çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı 2 çocuk yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Mezbaha sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden henüz sürücüsüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet, sokakta oynayan 12 yaşındaki Güler Y. ve 5 yaşındaki Rabia A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuklar yaralandı. Sokağa çıkan çocukların ailesi çarpan motosikletin sürücüsünü yakalamaya çalışsa da kaçtı. Yaralı çocuklar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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