Motosiklet Şakası Ölümle Sonuçlanıyordu
Bursa'da motosikletle arkadaşlarının yanından geçen bir kişi, araç üstünde yediği tokatla dengesini kaybederek kaza yapma tehlikesi atlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, arkadaşları ise yaşanan şaka sonucu gülerek tepki verdi.
Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi
Az kalsın son şakası olacaktı
BURSA - Bursa'da motosikletle arkadaşlarının yanından geçen kişi, araç üstünde yediği tokatla dengesini kaybetti. Kazayı kıl payı atlatan sürücü, güvenlik kamerasına yansırken, kazaya sebebiyet sunan arkadaşları ise gülerek tepki verdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde motosikletle ilerleyen bir kişi arkadaşlarının şakasına maruz kalınca ölümle burun buruna geldi. Sokak arasında ilerleyen motosikletli, arkadaşlarının yanından geçtiği esnada ensesine yediği tokatla dengesini kaybetti. Son anda direksiyon hakimiyetini toplayan sürücü, kazayı kıl kapı atlattı. O anlar kameraya yansırken, arkadaşları ise yaşadığı kısa süreli şoka gülerek tepki verdi.