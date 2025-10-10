Haberler

Motosiklet Plakasını Değiştirmeye Çalışan Sürücüye 7 Bin TL Ceza

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da, motosiklet plakasını bantla değiştirmeye çalışan sürücü polise yakalandı ve 7 bin TL para cezası verildi.

Afyonkarahisar'da kullandığım motosikletin plakasında ki rakam ve harfleri bant ile değiştirmeye çalışan ve polise yakalanan sürücüye toplamda yaklaşık 7 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Maliye Kavşağı ışıklarında bekleyen ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletin plakasının sarı renk bantla okunmasını güçleştirecek şekilde kapatıldığı ve trafikte kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Söz söz konusu motosikleti durduran ekipler sürücüsü M.A.'ya ilgili trafik kanunu ve yönetmelikleri uyarınca toplamda yaklaşık 7 bin TL para cezası kesti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
