Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sepetli motosikletin park halindeki otomobile çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Rıhtım Boyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö idaresindeki sepetli motosiklet, sürücüsünün başka bir aracın sıkıştırması ile direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile R.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan iki kadın düşerek yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU