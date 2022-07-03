Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı Elazığ'da motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 23 AAP 349 plakalı motosiklet park halindeki 23 AAR 516 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve arkasında bulunan arkadaş B.S. yola savruldu. Kazada, sürücü yaralanmazken arkadaşı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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