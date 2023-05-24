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Motosiklet oturağında Roma dönemine ait 179 adet sikke ile yakalandı

Motosiklet oturağında Roma dönemine ait 179 adet sikke ile yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletin oturağın altında konulmuş bir şişe içerisinden 179 adet Roma Dönemi'ne ait sikkeler çıktı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletin oturağın altında konulmuş bir şişe içerisinden 179 adet Roma Dönemi'ne ait sikkeler çıktı. Olayla ilgili motosiklet sürücüsü şüpheli şahsa 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet Suçu'ndan işlem yapıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir motosiklet durduruldu. Motosikletinin oturağının altında bulunan cam şişe içerisinde eski madeni paraların olduğu gören ekipler, detaylı kontrol sonrasında 179 adet madeni paranın Roma Dönemi'ne ait sikke olduğunu tespit etti. Şüpheli M.U. isimli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Gazipaşa Antalya Roma 3. Sayfa Haberler

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