Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Samsun'un Yakaket ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Samsun'un Yakaket ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk Ö. (30) idaresindeki 16 ALU 036 plakalı motosiklet, Liman Kavşağı'ndan Samsun istikametine dönüş yapan Ali Bilal T.'nin kullandığı 55 AHC 080 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Umut Barış Ç. (25) sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Ömer 3. Sayfa Haberler

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