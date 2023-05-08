Motosiklet otomobile arkadan çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde önündeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Yeniköy yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; 16 AYF 133 plakalı motosikleti ile Yeniköy yolu üzerindeki bir fabrikadaki işine mesaiye gitmek için yola çıkan Şafak Ustabaş (30) fabrika yakınlarında önünde seyreden Şahin Sekmen (44) idaresindeki16 VL 052 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevkedildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Şafak Ustabaş ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA