Motosiklet midibüsün altına girdi: 2 yaralı

Elazığ'da motosiklet ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ şehir merkezine seyir halinde olan 61 ABB 884 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen bir tur şirketine ait 23 ACD 154 midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet duramayarak otobüsün altına girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre motosiklette bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ