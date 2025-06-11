Motosiklet Kullanımı Artınca Düzce'de Denetimler Sıklaştı

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Düzce'de hava sıcaklıklarının artmasıyla motosiklet kullanımı yükseldi. Trafikteki motosiklet kazalarının artması nedeniyle, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şok denetimler yaptı ve kurallara uymayan sürücülere cezalar kesildi.

Motosiklet kullanımı artınca denetimler sıklaştırıldı

DÜZCE - Düzce'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte motosiklet denetimleri de sıklaştırıldı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Düzce'de motosiklet kullanımı arttı. Kullanımın artmasıyla birlikte şehir genelinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 60'ının motosiklet kaynaklı olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, motosikletlilerin yoğun bulunduğu bölgelerde şok denetimler gerçekleştirerek sürücülerin kask ve ehliyet kontrollerini yaptı. Abartı egzoz ya da fazla aparat takılı olan motosikletlere ise cezai işlem uygulandı. Şehir genelinde son bir haftada 3 bin 117 motosiklet denetlenirken, kusurlu bulunanlara işlem yapıldı. 166 motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - 3.Sayfa
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