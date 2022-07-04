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Motosiklet köpek ile çarpıştı sürücü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet köpek ile çarpıştı sürücü yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletli sürücünün köpeğe çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosikletli sürücünün köpeğe çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Tavşanlı ilçesi Çevre yolu üzerinde Yılmaz Y. (29) idaresindeki plakasız motosiklet önüne çıkan köpeğe çarpması sonucu yere düştü. Köpek olay yerinden uzaklaşırken, başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü başından yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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