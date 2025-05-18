Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'da meydana gelen trafik kazasında, çarpan motosikletten dolayı ağır yaralanan Hacı Ayazgök hastanede yaşamını yitirdi. Diğer motosikletin sürücüsü Gökhan Akyol ağır yaralandı.

Motosiklet kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da bir motosikletin başka motosikleti çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Karataş Bulvarında sabah meydana gelmişti. İddiaya göre Karataş Bulvarından karşıya geçmeye çalışan motosiklete Adana istikametinde gitmekte olan başka bir motosiklet çarpmıştı. Kaza ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Kaza da iki kişi ağır yaralanmış bir çocuk ise inanılmaz bir şekilde kurtulmuştu. Kaza yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü Hacı Ayazgök, kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti, diğer motosikletin sürücüsü Gökhan Akyol ise ağır yaralandı. Çocuğun ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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