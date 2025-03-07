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Motosiklet Kazasında Baba ve Kızı Yaralandı

Motosiklet Kazasında Baba ve Kızı Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun ayağının motosiklet zincirine takılması sonucu meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı. Olay sonrası itfaiye ekipleri kızı kurtardı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet, 11 yaşındaki çocuğun ayağının motosiklet zincirine takılması sonucu devrildi. Kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Hisam R.'nin (37) kullandığı tescilsiz motosikletin arkasında oturan 11 yaşındaki kızı Lamar R.'nin sol ayağı bir anda motosikletin zincirine takıldı. Yaşanan olay sonrası motosiklet devrilirken, baba ve kızı yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ayağı sıkışan kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı kız ve babası, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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