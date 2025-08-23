Motosiklet Kazasında Arkadaşını Vuran Genç Tahliye Edildi, Aile Adalet İstiyor

Adana'da motosikletle gezinti sırasında tabancasının ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olan 16 yaşındaki M.E.Ş., ilk duruşmada tahliye edildi. Oğlunun ölümünün ardından sanığın serbest bırakılmasına tepki gösteren Zahide Karabıyık, "Oğlumun katili dışarıda, adalet istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde oturan M.E.Ş., iddiaya göre tabancası ile boş arazide ateş etmek için arkadaşı Murat Aras Hirman'ın kullandığı motosikletle 22 Nisan'da Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ne gitti. Yolda motosikletin arkasında oturan M.E.Ş. arkadaşlarına gösterişte bulunmak için tabancasıyla ateş etti. Şüphelinin elindeki tabanca ilk ateşten sonra tutukluk yaptı, daha sonra ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, motosikleti süren arkadaşı Hirman'ın sırtına isabet etti. Yaralanınca motosikletin kontrolünü yitiren Hirman ile M.E.Ş. düştü. Hirman'ın kanlar içinde kaldığını gören M.E.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Hirman tedavi gördüğü hastanede 29 Nisan günü hayatını kaybetti, arkadaşı M.E.Ş. ise tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak M.E.Ş. hakkında "Olası kastla adam öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanığın savunması, olayın tek görgü tanığının ifadesi ve otopsi raporuna yer verildi.

Sanık ifadesinde, arkadaşıyla arasında herhangi bir husumet bulunmadığını, tabancanın kemerini sıkması nedeniyle çıkarırken yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü. Görgü tanığı S.M. ise M.E.Ş.'nin motosiklet üzerinde havaya ateş ettiğini, ardından silahı kurcalarken tabancanın patlayıp Hirman'a isabet ettiğini söyledi.

19 Ağustos'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanığın yaşı, tutukluluk süresi ve suçun vasıf değişikliği ihtimalini göz önünde bulundurarak M.E.Ş.'yi oy çokluğuyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.

"Oğlumu tıraş olmaya göndermiştim"

Yakınlarıyla oğlunun kabrine giden anne Zahide Karabıyık (32), dua edip açıklamada bulundu. Şüphelinin tahliyesinden sonra hayatının şokunu yaşadığını aktaran Karabıyık, "Oğlum toprağın altında yatarken, katili ilk duruşmada yaşından dolayı tahliye edildi. Ne yapacağımı bilemedim, bir kez daha öldüm. Onu tıraş olmaya gönderdim. Son parasını da ben verdim. Yoğun bakımdayken cebindeki parayı da bana teslim ettiler. Katili bir el havaya ateş etmiş, 2'ncisi de oğlumun sırtından girip, kalbini parçalamış. Yaşam mücadelesi verirken oğlumun kalbi 4 kez durdu, dayanamadı" dedi.

"Top ve uçurtmadan başka merakı yoktu oğlumun, sonu böyle olmamalıydı"

Anne Karabıyık, "Oğlumun top ve uçurtmadan başka bir merakı yoktu. Herkese saygılı, aslan gibi bir evlattı. Bu hayatta güveneceğim tek kişiydi. Kardeşini ağabeysiz, beni kimsesiz bıraktı. Onu çok zor şartlarda büyüttüm. Oğlumun sonu böyle olmamalıydı. Okuyacaktı, askere gidecekti, belki büyüyünce evlenecekti. Şimdi o toprağın altındayken, katili bunları yaşayacak ne yazık ki"diye konuştu.

"Artık dışarı çıktı, bu dünya benim için bitti"

Oğlunun katilinin en ağır ceza almasını isteyen anne Karabıyık, "Benim ufak kızım olmasaydı, ben de belki çoktan oğlumun yanında olurdum. Benim için dünya bitti. Kızıma eşime bir şey veremiyorum. Onun içeride olması içimi bir nebze de olsa rahatlatıyordu. Artık dışarı çıktı, bu dünya benim için bitti. Eli silah tutan bir çocuk, oğlumu toprağın altına koydu. Bu yaştaki çocukların eli silah tutuyor da cezaya gelince neden indirimden yaralanıyor. Benim acım daha tazeyken, 3 ayda tahliyesine karar verildi. Adalet istiyorum" diye konuştu. - ADANA