Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü pazardan aldığı sebze-meyvelerle evine giderken motosikletten düşerek ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Manavgat ilçesinde cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında İbrahim Taştın (60) Bahçelievler Mahallesindeki pazar yerinden alışveriş yaptıktan sonra evine giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu başını asfalta çarparak ağır yaralanmıştı. Olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından Manavgat'ta özel hastaneye kaldırılan Taşkın, durumunun ağır olması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kalp rahatsızlığı olduğu ve kazanın da bundan kaynaklanmış olabileceği öğrenilen 60 yaşındaki İbrahim Taşkın, Akdeniz Üniversetise Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine 2 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. - ANTALYA