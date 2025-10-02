Haberler

Motosiklet Kazasında 21 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki sürücü bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, 21 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı Karayolu Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Köprübaşı yönüne giden İ.A. idaresindeki 45 AYC 035 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
