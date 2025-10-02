Motosiklet Kazasında 21 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki sürücü bariyerlere çarparak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Salihli-Köprübaşı Karayolu Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Köprübaşı yönüne giden İ.A. idaresindeki 45 AYC 035 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA