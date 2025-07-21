Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki Ümmühan Kırlangıç, hastanede hayat mücadelesini kaybetti. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak tarlaya girmesi sonucu gerçekleşti.

Antalya'nın Serik ilçesinde kullandığı motosikletle şarampole yuvarlanıp ardından tarlaya giren Ümmühan Kırlangıç tedavi gördüğü hastanede 4 gündür sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybetti.

Olay Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Ümmühan Kırlangıç'ın kullandığı 07 BLE 316 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı ve tarlaya girdi. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 16 yaşındaki Ümmühan Kırlangıç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kırlangıç, hastanede 4 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ile ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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