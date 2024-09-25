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Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Ceyhun Bilen, sosyal medya paylaşımlarında yaptığı 'Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara' ifadesiyle dikkat çekti. Ceyhun Bilen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Birimiz hurdalığa birimiz de mezara" paylaşımı yapan genç hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kullandığı motosikletle kamyona arkadan çarpan Ceyhun Bilen hayatını kaybetti. Bilen'in sosyal medyadan motosiklet ile yaptığı paylaşımda yer alan "Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara" cümlesi dikkat çekti.

Kaza, Sivrihisar'ın Babadat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Bilen idaresindeki 80 AAD 667 plakalı motosiklet, Babadat Mahallesi yakınlarında E.K. idaresindeki 71 AAH 848 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bilen, ambulans ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Ceyhun Bilen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimizde mezara"

Öte yandan Ceyhun Bilen'in kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda motosiklet ile paylaşımlarının yoğun olduğu görülürken, bir gönderisindeki "Bu filmin sonunda birimiz hurdalığa birimiz de mezara" sözü dikkat çekti. Bilen'in cenazesi ikindi namazının ardından Biçer Mahallesi'ndeki kabristana defnedilecek.

Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa

Sosyal Medya Motosiklet Eskişehir Medya Kaza

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