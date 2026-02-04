Haberler

Motosiklet kavşağa kontrolsüz girerek otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Motosiklet kavşağa kontrolsüz girerek otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da motosiklet kavşağa kontrolsüz bir şekilde girerek otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur'da motosiklet kavşağa kontrolsüz bir şekilde girerek otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Motosikletin kontrolsüz bir şekilde kavşağa girme anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken motosiklet sürücüsünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi ile Halide Edip Caddesi keşişimindi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Chery marka 34 GVK 325 plakalı otomobil ile M.C.P.'nin (16) kullandığı 15 AEJ 461 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ve motosiklette yolcu konumunda bulunan A.E.Ş. (16) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü A.E.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken motosikletin kavşağa kontrolsüz bir şekilde girme anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama