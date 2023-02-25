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Motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet kamyonetle çarpıştı: 2 ağır yaralı

Düzce'de kent merkezinde motosikletle kamyonet çarpıştı.

Düzce'de kent merkezinde motosikletle kamyonet çarpıştı. Motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralardı.

Kaza, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soner A. idaresindeki 81 ACA 255 plakalı Fiat marka kamyonet ile U.S. (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile olay yerine acil sağlık ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü U.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.A.Ş.'ye (14) olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralanan şahısların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Düzce 3. Sayfa Haberler

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