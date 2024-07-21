Motosiklet ile servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı

KARAMAN - Karaman'da servis minibüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı.

Kaza, Çeltek Mahallesi 463. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nin kullandığı 42 AİZ 098 plakalı motosiklet ile A.Ö. idaresindeki 70 C 0020 plakalı servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrilirken, sürücüsü ile arkasında bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.