Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza, kask kamerasında

BURSA - Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sinyal vermeden yol ayrımından dönmek isteyen otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise aynı yolda seyir halinde olan başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.