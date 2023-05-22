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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameradaANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışmasın sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü otomobilin üzerine uçarak yere düştü.

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışmasın sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü otomobilin üzerine uçarak yere düştü. Kazada motosiklette bulunan ikiz kardeşler yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi, baraj yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen 38 AJ 294 plakalı otomobil ile Zihni Borozan'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Zihni Borazan ile ikiz kardeş Berat Borazan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldılar. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sola dönmek isteyen otomobil ile arkasından gelen motosikletin çarpıştığı görüldü. Kazada motosiklet sürücüsü genç aracın üzerinden uçarak yere düştü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - 3. Sayfa

Motosiklet Antalya 3. Sayfa Haberler

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