Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de, park halindeyken çıkan otomobil ile karşıdan gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de, park halindeyken çıkan otomobil ile karşıdan gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeyken hareket etmeye çalışan otomobil ile karşıdan hızlı gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak hafif yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Mehmet Arslan, "Ben evde oturuyordum, bir sürüklenme sesi geldi. Kameradan baktığımda motorcu yerde yatıyordu. Aşağıya indim hemen biraz hızlı geliyormuş, dikkat etmediği için kafa kafaya girmişler. Durumu iyiydi, bir şeyi yoktu. Motorda biraz sıkıntı vardı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece, Motosiklet, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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