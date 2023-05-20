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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden gelip Antalya istikametine gitmekte olan S.P.'ın kullandığı 07 K 7443 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki B.Y.K.'nin kullandığı 07 ANE 398 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.Y.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E. C., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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