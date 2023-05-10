Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
EDİRNE - Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
K. K. D. yönetimindeki 22 ACU 016 plakalı motosiklet, 22 ACV 065 plakalı otomobil ile çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü K. K. D. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı K. K. D. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.