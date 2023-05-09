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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K.D. yönetimindeki 22 ACU 016 plakalı motosiklet, 22 ACV 065 plakalı otomobil ile çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne 3. Sayfa Haberler

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