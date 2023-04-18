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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Mersin Antalya D-400 Karayolu üzerinde Talat Göktepe Çamlığı ışıklarında, Mersin istikametinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki motosiklet, trafik ışıklarında T.A. yönetimindeki 48 AJZ 782 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki peyzaj alanına doğru metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü M.T., tedavisi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Mersin 3. Sayfa Haberler

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