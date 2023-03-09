Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrolde, sürücü belgesi olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne 8 bin 190 TL, araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; Çetin Emeç Caddesi Demokrasi Bulvarı üzerinde Mükremin Korkmaz'ın kullandığı 07 ALK 760 plakalı motosiklet, Emre Karaaslan'ın kullandığı 07 AVA 003 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü ilk olarak aracı kendisinin kullanmadığını söyledi. Polis ekiplerinin kameraları göstermesinin ardından aracı kullandığını kabullenen ve sürücü belgesinin olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne 8 bin 190 TL, sürücü belgesi olmayan bir kişiye aracını kullandıran araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA