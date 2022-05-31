Motosiklet ile otomobil çarpıştı : 1 ağır yaralı - Haberler

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Motosiklet ile otomobil çarpıştı : 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı : 1 ağır yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeotomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde

otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık lojmanları önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile Serkan M. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Serkan M. savrulan motosikletten fırlayarak düştü. Kazada Serkan M. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Serkan M. Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Kastamonu Otomobil 3. Sayfa Haberler

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