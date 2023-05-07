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Motosiklet ile itfaiye aracı çarpıştı: 1 ölü

Motosiklet ile itfaiye aracı çarpıştı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından motosiklet sürücüsü Emre Sabaz (31) yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde itfaiye aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından motosiklet sürücüsü Emre Sabaz (31) yaşamını yitirdi.

Olay, Korkuteli Uzunoluk Mahallesi itfaiye önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaza için itfaiye müdürlüğünden çıkış yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracına hastane tarafından motoruyla gelen Emre Sabaz çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Emre Sabaz olay yerinde hayatını kaybetti, Sabaz'ın cenazesinin ikindi namazını müteakiben Paşa Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Korkuteli Antalya İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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