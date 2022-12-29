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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada, motosikletin genç sürücüsü yaralandı.

Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada, motosikletin genç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi Tekke Mahallesi, 2 nolu sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, çarşı istikametine doğru gitmekte olan S.B. (18) idaresindeki 34 LA 0156 plakalı motosiklet, 2 nolu sokak ile 3 nolu sokağın kesiştiği kavşakta Ali B. (25) idaresindeki 16 VY 779 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrasında savrulan motosiklet sürücüsü S.B. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak, burada tedavi altına alındı. S.B.'nin bacağında kırık olduğu belirlenirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekke Mahallesi Orhangazi Tragger 3. Sayfa Haberler

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