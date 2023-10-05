Motosiklet ile gelenler işyerini kurşunladı

Çorum'da bir işyeri pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Motosiklet ile geldiler, işyerini kurşunlandılar

ÇORUM - Çorum'da bir işyeri pompalı tüfekle kurşunladı.

Olay, Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine motosiklet ile gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir işyerine pompalı tüfek ile ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kurşunlama olayına karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.