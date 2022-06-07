Motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile bisikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile bisikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paket servis çalışanı T.C.'nin kullandığı motosiklet ile bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosikletli kurye ile bisiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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