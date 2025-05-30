Motosiklet ile Bisiklet Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile bisiklet çarpıştı; 1'i ağır 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Süleyman C.yönetimindeki bisiklet, aynı yöne seyreden sürücü Sedrettin Ç.(65), yönetimindeki 16 KLG 71 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet ve bisikletten düşen sürücüler ile motosikletin arkasında bulunan yolcu Yeliz Ç.yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Süleyman C., Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.