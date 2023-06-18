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Motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

Motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Samsun'da motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay, İlkadım ve Canik ilçesinde meydana geldi. Motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olayına karıştıkları iddia edilen U.T., U.G. ve M.K., polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edildi 3 kişi haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.T., U.G. ve M.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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