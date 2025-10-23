Haberler

Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi 17 Yaşında Tutuklandı

Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi 17 Yaşında Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya ve Bolu'da meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan 17 yaşındaki şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Çalınan motosikletler de sahiplerine teslim edildi.

Sakarya ve Bolu'da meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan 17 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Ekim'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 15 Ekim'de Bolu Otogarı'nda ve 18 Ekim'de yine Sapanca'da gerçekleşen motosiklet hırsızlıkları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisinin Ö.Y.Ş. (17) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince Sapanca'da yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevin gönderildi. Çalınan 3 motosiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşme

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.