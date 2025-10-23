Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi 17 Yaşında Tutuklandı

Sakarya ve Bolu'da meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan 17 yaşındaki şüpheli polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Ekim'de Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 15 Ekim'de Bolu Otogarı'nda ve 18 Ekim'de yine Sapanca'da gerçekleşen motosiklet hırsızlıkları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, üç ayrı hırsızlık olayının şüphelisinin Ö.Y.Ş. (17) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince Sapanca'da yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevin gönderildi. Çalınan 3 motosiklet de bulunarak sahiplerine teslim edildi. - SAKARYA