Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 1 kişi yakalandı - Haberler

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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 1 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 1 kişi yakalandı

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı şüphesiyle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı şüphesiyle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çalındığı belirlenen 1 adet motosiklet Tepebaşı'nda ele geçirildi.

Motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği şüphesiyle yakalanan K.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Eskişehir, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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