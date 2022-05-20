Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 1 kişi yakalandı - Haberler

Motosiklet hırsızlığı şüphelisi 1 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı şüphesiyle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı yaptığı şüphesiyle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çalındığı belirlenen 1 adet motosiklet Tepebaşı'nda ele geçirildi.
Motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği şüphesiyle yakalanan K.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa