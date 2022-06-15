Motosiklet hırsızları tutuklandı Isparta'nın Atabey ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Isparta'nın Atabey ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken, motosiklet sahibine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İslamköy köyünde 13 Haziran'da M.C. isimli şahsa ait motosiklet çalındı. Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen B.G. ve M.B.A. isimli şüpheliler, 14 Haziran'da JASAT ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan takip ve çalışmalar sonucunda saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosiklet bulunarak sahibi M.C.'ye teslim edildi. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Isparta JASAT 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Motosiklet hırsızları tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.