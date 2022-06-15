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Motosiklet hırsızları tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosiklet hırsızları tutuklandı

Isparta'nın Atabey ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken, motosiklet sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İslamköy köyünde 13 Haziran'da M.C. isimli şahsa ait motosiklet çalındı. Hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen B.G. ve M.B.A. isimli şüpheliler, 14 Haziran'da JASAT ve Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan takip ve çalışmalar sonucunda saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan motosiklet bulunarak sahibi M.C.'ye teslim edildi. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Isparta JASAT 3. Sayfa Haberler

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