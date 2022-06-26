Motosiklet hırsızları sürükleyerek çaldı; o anlar kameraya yansıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosiklet hırsızları sürükleyerek çaldı; o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Motosiklet hırsızları sürükleyerek çaldı; o anlar kameraya yansıdı Beylikdüzü'nde iki şahıs park halindeki motosikleti çaldı, kısa sürede kıs kıvrak yakalandı Beylikdüzü'nde iki şahıs, park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kırdıktan sonra sürükleyerek çaldı.

- Motosiklet hırsızları sürükleyerek çaldı; o anlar kameraya yansıdı

Beylikdüzü'nde iki şahıs park halindeki motosikleti çaldı, kısa sürede kıs kıvrak yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde iki şahıs, park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kırdıktan sonra sürükleyerek çaldı. Bir süre sonra kendilerini bekleyen aracın içine koydukları çalıntı motosiklet ile kayıplara karışan şahıslar, çok geçmeden polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaşanan o hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21.06.2021 günü Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 05.20 sıralarında park halindeki bir motosikletin yanına yaklaşan iki şahıs, direksiyon kilidini kırdı. Ardından hırsızlardan biri geldikleri motosiklete, diğeri ise çaldıkları motosiklete binip sürükleyerek uzaklaştı. Bir süre iki motosikletle yollarına devam eden hırsızlar daha sonra kendilerini bekleyen bir araca motosikleti yükleyerek kayıplara karıştı. Sabah uyandığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden vatandaş ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, aracın C.S. isimli bir şahsa ait olduğunu ve diğer hırsızlık şüphelisinin de S.Ş. olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından harekete geçen ekipler, şahısları Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title