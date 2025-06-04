Motosiklet Hırsızları Polisin Takibiyle Yakalandı

Motosiklet Hırsızları Polisin Takibiyle Yakalandı
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Samsun'da 85 bin lira değerindeki motosikleti çalan iki hırsız, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Motosiklet hırsızları polisin takibi sonucu yakalandı

SAMSUN - Samsun'da geceleyin park halindeki 85 bin lira değerindeki motosikleti çalan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Çarşısı önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 85 bin lira değerindeki motosiklet çalındı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını O.T.ve A.C.E.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili O T. ve A.C.E., oto hırsızlığı polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, çalıntı motosikleti terk edilmiş halde ele geçirdi.

Polisteki sorguları tamamlanan O.T. ve A.C.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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