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Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

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Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet hırsızlığından aranan 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet hırsızlığından aranan 2 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik emniyet güçleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin İ.O. (27) ve U.A. (20) olduğu tespit edildi. Şahıslar, Gebze'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İ.O ve U.A emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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