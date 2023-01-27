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Motosiklet hırsızları kameralardan kaçamadı

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet hırsızları kameralardan kaçamadı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen iki farklı motosiklet hırsızlığı ile ilgili 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen iki farklı motosiklet hırsızlığı ile ilgili 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Olay, Uzunköprü ilçesi Halisehatun ve Muradiye Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Ocak 2023 Günü Halisehatun Mahallesi Anabacı Caddesi ve 22 Ocak 2023 tarihinde Muradiye Mahallesi Karabayraktar Sokak üzerinde park halinde bulunan motosikletler çalındı. Motosiklet sahipleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olayın faili ve şüphelilerini yakalamak ve çalınan motosikleti bulmak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince olay yerinde ve çevresinde bulunan kamera ve teknik imkanlardan yararlanılarak Muradiye Mahallesi'nde motosiklet hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ç. isimli şahıs Halisehatun Mahallesi Üzerindeki motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen E.Ç. yakalanarak emniyete götürüldü. Şüpheliler emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. F.Ç. ve E.Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Uzunköprü Kapalı Cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Uzunköprü Edirne 3. Sayfa Haberler

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