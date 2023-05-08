Üye Girişi
Haberi Paylaş
Motosiklet hırsızları jandarmaya takıldı

Motosiklet hırsızları jandarmaya takıldı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsa ait motosikletin çalınması olayının aydınlatılması ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsa ait motosikletin çalınması olayının aydınlatılması ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, İsabeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlere meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarca çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından hırsızlık olayının aydınlatılması için gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde olayın şüphelisi 2 şahsın kimlikleri tespit edildi. Şüpheli şahıslar M.T. ve Ş.O.K. düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İsabeyli Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title