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Motosiklet hırsızını jandarma yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Motosiklet hırsızını jandarma yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan iki şüpheliden birisi yakalanırken, diğerini ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan iki şüpheliden birisi yakalanırken, diğerini ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğrikavak ve Kuyucular Mahallerinde 2 şahsa ait motosikletlerin çalınması sonucunda bir şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan araştırmada hırsızlık olayını 2 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilerek diğer şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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