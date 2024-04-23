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Motosiklet hırsızından ilginç savunma: 'Bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çaldım'

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Adana'da 3 ayda 5 motosiklet çalan zanlı, 'Motosikletleri bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp, sattım' diyerek kendini savundu. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

Motosiklet hırsızından ilginç savunma: "Bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çaldım"

3 ayda 5 motosiklet çaldı, ifadesi pes dedirtti

ADANA - Adana'da 3 ayda 5 motosiklet çalan zanlı, "Motosikletleri bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp, sattım" diyerek kendini savundu. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Nisan saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir otelin önünde meydana geldi. Şüpheli Süleyman H. ile ismi açıklanmayan suç ortağı, Ömer Ö.'nün park halindeki motosikletini çalmaya karar verdi. Süleyman H. motosikleti düz kontak yapmaya çalışırken, arkadaşı ise cep telefonuyla konuşma bahanesiyle gözcülük yaptı. Şüpheliler, alarmın çalmasına aldırış etmeden çalıştırdıkları motosiklete binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletini bulamayan Ömer Ö.'nün ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen Süleyman H.'nin, 3 ay içerisinde 5 motosiklet daha çaldığını tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde caddede yürüdüğü sırada yakalandı. Emniyete götürülen Süleyman H. ifadesinde, "Motosikleti çaldıktan sonra bir şeyler yemek için lokantaya gittik. Masadan kalktıktan sonra motosikletin çalındığını gördük. Önceki motosikletleri de bir tanıdığımın avukat masraflarını karşılamak için çalıp, sattım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosikletler bulunmazken, firari şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Adana Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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